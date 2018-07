Elizabeth II encerra festa de 60 anos de coroação

A rainha Elizabeth II encerrou ontem os quatro dias de celebrações pelo 60.º aniversário de sua coroação com uma missa e um almoço no Parlamento. A rainha não estava acompanhada de seu marido, o príncipe Philip, de 90 anos, que foi internado com uma infecção na bexiga.

O duque de Edimburgo, que assistiu ao desfile de mil embarcações pelo Rio Tâmisa no domingo, debaixo de muita chuva e frio, teve de ser internado repentinamente após se sentir mal na segunda-feira.

Apesar da chuva, milhares de britânicos amontoaram-se na avenida que liga o palácio à Trafalgar Square, para ver o cortejo real e aclamar a rainha. O mau tempo também não impediu a realização de uma exibição de aviões da Real Força Aérea.

Elizabeth II começou o último dia de comemorações pelo jubileu com uma missa na Catedral de Saint Paul, onde foi homenageada. Após o ato religioso, a rainha foi a uma recepção na Mansion House, residência oficial do prefeito de Londres, e seguiu para um almoço em Westminster Hall, sede do Parlamento. / REUTERS