Elizabeth II visita papa Francisco

No Vaticano, Elizabeth II, acompanhada do marido, o Príncipe Philip, foi conduzida a uma pequena sala de audiências para a reunião de cerca de 30 minutos.

Anteriormente, Elizabeth já havia se encontrado com quatro pontífices, entre eles Pio XII, em 1951, um ano antes da sua ascensão ao trono.

Antes do encontro com Francisco, Elizabeth almoçou com o presidente da Itália, Giorgio Napolitano, no Palácio Quirinal. Por conta de uma doença, a monarca foi obrigada a cancelar uma viagem a Roma no ano passado. Fonte: Associated Press.