ELN nega ser responsável por ataque à equipe da ONU na Colômbia

BOGOTÁ - A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) negou no domingo ser responsável pelo ataque a uma equipe com observadores da Missão das Nações Unidas (ONU) na Colômbia, em que um policial ficou ferido.

"O ELN desmente a autoria do ataque à Missão da ONU na Colômbia", disse o grupo através da conta no Twitter da sua delegação nos diálogos de paz com o Governo.

A Missão da ONU na Colômbia confirmou que uma equipe em que estavam alguns dos seus observadores, membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e da Polícia "foi emboscada" quando trabalhava na extração de explosivos ocultos em 'caletas' (esconderijos) dessa guerrilha.

O grupo estava em uma área remota do município de Caloto, no Departamento (Estado) de Cauca, no sudoeste do país, quando o ataque aconteceu. Um integrante da Unidade para a Edificação da Paz (Unipep) ficou ferido.

Depois de receber as armas de quase 7 mil integrantes das Farc, a missão trabalha para retirar armamento e explosivos de 779 pontos, com a colaboração de membros dessa guerrilha e o apoio da Polícia.

A Missão da ONU na Colômbia tem caráter político e não militar, sendo que os policiais e militares internacionais que a integram andam desarmados, ainda que claramente identificados com coletes azuis com o emblema do organismo.

Neste sentido, o ELN denunciou que várias testemunhas e autoridades indígenas lhes informaram que há pessoas que usam os seus braceletes, desenham grafites com suas siglas e usam slogans em ações nas quais o grupo nega estar envolvido.

Por último, o ELN pediu que haja uma investigação sobre do ataque à Missão da ONU. O Governo da Colômbia e o ELN começaram no dia 7 de fevereiro em Quito um processo de diálogo, a fim de acabar com o confronto entre as partes que durou mais de 52 anos. / EFE