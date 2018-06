ELN revela que diálogo com governo da Colômbia começará em maio no Equador

BOGOTÁ - A guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou na quinta-feira, 7, que a primeira mesa de diálogo de paz com o governo da Colômbia será instalada em maio, no Equador.

Através de uma de suas contas no Twitter, a guerrilha anunciou que "em maio será instada a mesa pública no Equador", sem oferecer mais informações sobre uma data específica e outros detalhes.

No último dia 30, quando o ELN e o governo colombiano anunciaram em Caracas, na Venezuela, um acordo para dar início a uma fase pública de diálogos de paz, não estipularam uma data concreta para o começo das conversas.

No entanto, as partes deixaram claro que o diálogo terá como sede o Equador e sessões de trabalho em Venezuela, Chile, Brasil e Cuba, que, junto com a Noruega, serão os mediadores do processo.

Naquele dia, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmou que a negociação de paz com o ELN será iniciada assim que forem resolvidos "temas humanitários", entre eles o fim dos sequestros.

La cadena Radial del ELN informa en primicia para Colombia y la comunidad internacional, que en mayo se instalará la mesa pública en Ecuador — Miguel Atalay (@MiguelAtal_ELN) 8 de abril de 2016

"Para o governo não é aceitável avançar em um diálogo de paz com o ELN enquanto este mantiver pessoas como reféns", afirmou o chefe de Estado.

O ELN libertou nos últimos dias um ex-governador do Departamento (Estado) colombiano do Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, que era mantido como refém desde 2013, e o policial Héctor Germán Pérez Monterroso, sequestrado no último dia 20, no Departamento de Bolívar, no norte do país. / EFE