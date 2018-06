ELN sequestra 5 trabalhadores no interior da Colômbia O comandante do Exército da Colômbia, o general Alejandro Navas, informou nesta sexta-feira que cinco trabalhadores, um dos quais canadense e dois peruanos, foram sequestrados em uma mina no departamento de Bolívar, ao norte de Bogotá. Segundo ele, os sequestradores são da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) a segunda maior que opera no país. O sequestro ocorreu na manhã de hoje e os reféns trabalham para uma mineradora que explora ouro na região.