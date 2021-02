Em 1° telefonema com Xi, Biden expressa preocupação por Hong Kong e uigures, diz Casa Branca

WASHINGTON - O presidente americano, Joe Biden, teve sua primeira conversa pelo telefone com o presidente da China, Xi Jinping, e, segundo a Casa Branca, pressionou o líder chinês sobre comércio e a repressão de Pequim aos ativistas pela democracia em Hong Kong, além de outras questões de direitos humanos.

Os dois líderes falaram poucas horas depois de Biden anunciar planos para uma força-tarefa do Pentágono para revisar a estratégia de segurança nacional dos EUA na China e depois que o novo presidente americano anunciou novas sanções contra o regime militar de Mianmar após o golpe deste mês no país do sudeste asiático.

Leia Também Na política externa, Biden enfrenta mundo transformado e desafios da China ao Irã

Um comunicado da Casa Branca afirma que Biden levantou preocupações sobre as "práticas econômicas coercitivas e injustas de Pequim". Biden também pressionou Xi sobre a repressão de Pequim em Hong Kong, os abusos dos direitos humanos contra os uigures e as minorias étnicas em Xinjiang e suas ações contra Taiwan.

Biden, que havia lidado com o líder chinês quando ele atuou como vice-presidente de Barack Obama, usou suas três primeiras semanas na Casa Branca para fazer várias ligações para outros líderes na região do Indo-Pacífico. Ele tentou enviar a mensagem de que teria uma abordagem radicalmente diferente para a China do que o ex-presidente Donald Trump, que colocou as questões comerciais e econômicas acima de tudo nas relações EUA-China.

Com o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, no fim do mês passado, Biden destacou o compromisso dos EUA em proteger as Ilhas Senkaku, um grupo de ilhotas desabitadas administradas por Tóquio, mas reivindicadas por Pequim.

Em sua ligação com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Biden enfatizou a necessidade de "cooperação estreita para promover um Indo-Pacífico livre e aberto".

E em sua ligação com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, na semana passada, o presidente destacou que a aliança das duas nações é essencial para a estabilidade na região, disse a Casa Branca.

Os principais assessores de Biden têm ouvido repetidamente de seus colegas da Ásia-Pacífico que ficaram desanimados com a retórica frequentemente severa de Trump dirigida aos aliados, falando sobre a redução dos níveis de tropas na Coreia do Sul e estranhas interações com o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, de acordo com um alto funcionário do governo que falou sob condição de anonimato para discutir as ligações privadas.

Os aliados na região deixaram claro que desejam uma abordagem mais determinada e firme para os confrontos futuros, de acordo com a fonte.

Exercícios militares americanos aumentam tensão no Mar da China

Recentemente, os EUA iniciaram exercícios militares com dois porta-aviões e um navio de guerra no Mar da China, em um território disputado por vários países asiáticos e motivo de tensão constante entre americanos e chineses.

Segundo a Marinha dos EUA, os porta-aviões Theodore Roosevelt e Nimitz “fizeram uma série de exercícios com o objetivo de aumentar a operação” militar americana no local. Na semana passada, o navio USS John S. McCain havia circulado pela região, o que provocou reação de Pequim.

“A embarcação americana entrou em águas territoriais das Ilhas Xisha sem autorização”, protestou o Exército chinês, referindo-se às chamadas Ilhas Paracelso, um arquipélago de corais. O governo da China disse, na ocasião, que “expulsou” o navio, o que foi negado pelos americanos.

Outros países vizinhos, como Filipinas, Malásia, Brunei, Indonésia, Cingapura e Vietnã também questionam a soberania chinesa na região, uma rota-chave do comércio marítimo mundial, por onde passa anualmente um volume de carga no valor de US$ 5,3 trilhões (cerca de R$ 16,39 trilhões).

Os EUA também contestam as reivindicações territoriais chinesas, acusando Pequim de militarizar o Mar da China e intimidando vizinhos. “Estamos empenhados em garantir o uso legal do mar de que todas as nações desfrutam, de acordo com a lei internacional”, disse o contra-almirante Jim Kirk, comandante do Nimitz, em comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores da China respondeu dizendo que tomará “as medidas necessárias para salvaguardar resolutamente a soberania e segurança nacional”. Esse foi o primeiro exercício militar dos EUA no local desde junho de 2020 e o primeiro no governo Biden. / AP e AFP