Em 2011, 38 árabes mortos

Militares de Israel nos postos de controle não tinham armamento adequado para barrar a avalanche humana em locais que não costumam ser palco de confronto, como a fronteira com a Síria. Ao final, 38 palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos. Israel acusou o regime de Bashar Assad de usar os palestinos para desviar atenção dos protestos que começavam a tomar fôlego na Síria. Em setembro, enquanto o presidente Mahmoud Abbas ia à ONU em busca do reconhecimento internacional, as forças israelenses entraram em alerta. Mas a temida terceira intifada não ocorreu.