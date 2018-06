Em 2014, 60 jornalistas morreram no trabalho em todo o mundo

Segundo o relatório do CPJ, o número deste ano foi inferior ao de 2013, quando o número de jornalistas mortos chegou a 70. No entanto, os últimos três anos foram os mais perigosos para profissionais da área desde que a instituição começou a compilar esse tipo de informação, em 1992.

O conflitos na Síria, que chegou ao quarto ano, foi apontado como a principal causa de morte de jornalistas em serviço. No país, extremistas do Estado Islâmico decapitaram dois profissionais da imprensa neste ano. Outros fatores apontados são o enfrentamento entre militares e separatistas no leste da Ucrânia e entre palestinos e israelenses na Faixa de Gaza.