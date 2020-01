Em alegações iniciais do impeachment, democratas acusam Trump de chefiar esquema corrupto

WASHINGTON - O líder dos procuradores democratas acusou o presidente americano, Donald Trump, de estabelecer um esquema corrupto para pressionar a Ucrânia a ajudá-lo a conquistar a reeleição, na abertura do julgamento de impeachment no Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 22.

