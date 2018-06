Em aniversário de protestos, Turquia vive clima tenso

"Se vocês forem lá, nossas forças de segurança receberam claras instruções e vão fazer o que for necessário, de A a Z. Vocês não poderão invadir a Praça Taksim como fizeram no ano passado, porque são obrigados a obedecer as leis. Se vocês não obedecerem, o Estado vai fazer o que for necessário para manter a segurança", alertou Erdogan.

O que começou no ano passado como um pequeno movimento para salvar o Parque Gezi, em Istambul, acabou se transformando em grandes protestos contra o autoritarismo do governo Erdogan, que chegaram a reunir mais de 3 milhões de pessoas. Oito morreram e milhares ficaram feridos em função da forte repressão policial.

Apesar da proibição dos protestos neste sábado na Praça Taskim, ativistas estão convocando manifestações. "O governo mantém uma atmosfera tensa que encoraja a violência policial. Mesmo assim, nós estaremos nas ruas", comentou Mucella Yapici, fundadora do grupo ativista Taksim Solidarity.

Quase 25 mil policiais estão de prontidão na cidade, incluindo centenas em roupas de civis, além de dezenas de caminhões com canhões de água e veículos blindados. "Algumas pessoas, incluindo os chamados ''artistas'', estão convocando protestos. Essas organizações terroristas manipularam nossa juventude moral e financeiramente fraca, para atacar nossa unidade e colocar nossa economia sob ameaça", disse Erdogan neste sábado. Fonte: Associated Press.