Em artigo, Lula defende candidatura de Graziano a FAO O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em artigo publicado ontem no site do jornal britânico The Guardian, que a candidatura do ex-ministro José Graziano da Silva à diretoria geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) reafirma o "compromisso do Brasil para com a agenda universal de combate à pobreza e à fome".