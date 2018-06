Em bairro de classe média, ação de militares tem apoio Na opinião de um vendedor de ovos, o Exército esperou até demais para atacar os islamistas. Segundo um contador, a polícia reprimiu violentamente os protestos com uma eficiência que ele não via há anos. No bairro de classe média de Imbaba, o professor Mohamed Abdul Hafez afirmou que as centenas de islamistas que morreram no dia anterior não eram muito importantes para ele. "O problema é a segurança do país", disse Hafez.