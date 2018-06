Em Berlim, Obama não fala sobre envio de armas à Síria

Obama disse que embora os líderes não tenham conseguido chegar a um acordo sobre se o presidente sírio Bashar Assad deve deixar o poder, ele concluiu que não é possível Assad reconquistar legitimidade.

As declarações foram feitas durante uma coletiva de imprensa conjunta com a chanceler alemã Angela Merkel, em Berlim.

Obama, o presidente russo Vladimir Putin e outros líderes do Grupo dos Oito (G-8, que inclui as sete economias mais desenvolvidas do mundo, mais a Rússia) se reuniram na Irlanda do Norte nesta semana para tentar reduzir as diferenças entre a Rússia, que é aliada de Assad, e os líderes ocidentais. Fonte: Associated Press