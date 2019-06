Em Buenos Aires, Macri e Bolsonaro falam na criação de moeda comum

Empresários argentinos e representantes dos governos de Mauricio Macri e Jair Bolsonaro discutiram nesta quinta-feira a criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina, que se chamaria “peso real”. Uma fonte argentina confirmou ao Estado que a moeda comum seria resultado natural da intensificação do processo de integração de dois países que adotam políticas econômicas semelhantes.

Desde o início do Mercosul, no início dos anos 90, existe a intenção de se criar uma moeda única. No entanto, choques econômicos, como a desvalorização do real, de 1999, impediram a concretização do plano. A discrepância entre as inflações de Brasil e Argentina, porém, seria um grande desafio. Enquanto a inflação acumulada nos últimos 12 meses no Brasil é de 5%, na Argentina chega a 55%.

A questão da moeda comum foi apresentada nesta quinta-feira pelo ministro da Economia Paulo Guedes durante um encontro empresarial no Hotel Alvear, no qual estiveram presentes Bolsonaro e os ministros argentinos Jorge Faurie, de Relações Exteriores, e Dante Sica, de Produção e Trabalho. A proposta foi muito bem recebida.

A criação de uma moeda única para o Mercosul ganhou impulso no fim de abril, quando a Argentina atravessava mais uma fase aguda de sua crise financeira. A ideia havia sido apresentada ao governo de Mauricio Macri meses antes em Washington. Na ocasião, a equipe argentina pediu para que os brasileiros esperassem até que as eleições presidenciais do país passassem, em outubro.

Com a situação econômica agravada, porém, o ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne, foi até o Rio de Janeiro em abril e se encontrou com Guedes. Dujovne pediu para anunciar o projeto, o que foi rejeitado pelo Brasil, apurou o Estado. A divulgação da informação de que Bolsonaro estava disposto a fazer parte de uma união monetária seria uma ferramenta para impulsionar a popularidade de Macri, que tenta a reeleição neste ano e teve sua imagem golpeada pela crise.

Em resposta ao comunicado emitido nesta quinta-feira pelo Banco Central do Brasil de que não há estudos para uma união monetária com a Argentina, Guedes afirmou: “Claro que o Banco Central não tem projeto sobre o assunto, a ideia é minha”. A jornalistas, Guedes afirmou que a criação da moeda é uma conjectura.

Fontes do governo brasileiro afirmam que o Brasil poderia ser o equivalente à Alemanha da União Europeia. Na Europa, a Alemanha costuma impor suas vontades sobre outros.