Em busca de sinal, salvadorenhas sobem até em árvores para assistir aulas virtuais

As irmãs Matilde e Marlene Pimentel Álvarez precisam levar os estudos universitários literalmente para cima: todos os dias precisam subir uma montanha no oeste de El Salvador, depois subir em uma árvore para obter sinal de internet e, assim, conseguirem assistir às aulas.

Leia Também Brasileiros estão entre os que menos ficaram em casa contra coronavírus

"Para a maioria dos que vivem em zonas rurais está sendo difícil (estudar). Não há cobertura de internet", afirma Matilde, jovem estudante de matemática de 22 anos. A irmã dela, Marlene, de 19 anos, quer ser licenciada em Estatística e a acompanha na saga. As duas desejam ser as primeiras da família a se formarem na universidade.

A luta das irmãs é a mesma da de milhares de salvadorenhos, em especial na zona rural, que realizam malabares para estudar à distância já que desde março as aulas presenciais foram suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus. As aulas virtuais continuarão em El Salvador até o fim do ano.

As irmãs Pimentel moram em El Tigre, quase na fronteira com a Guatemala, e conseguir uma conexão de internet é quase um milagre. A história delas ganhou destaque quando o policial Castro Ruiz encontrou Matilde no meio de uma montanha.

Quando ele perguntou o que havia acontecido com a menina, ela respondeu "apenas vim estudar". Assustado e comovido, Castro Ruiz tirou uma fotografia e divulgou nas redes sociais.

Perigos no caminho

Para chegar ao topo da montanha durante a temporada de chuvas no país, as duas irmãs caminham um quilômetro por uma trilha escorregadia em meio à vegetação rasteira, com medo de serpentes esquivas. Chegar na parte de cima não é fácil, já que as duas carregam um guarda-chuvas, uma mesa e cadeiras para conseguirem estudar.

No alto da árvore oliveira, Marlene diz "essa é a única forma de conseguirmos um pouco de sinal da internet. As vezes nem aqui funciona". Ela admite sentir medo de cair da árvore e ter que ir a um hospital ou mesmo de se deparar com algum animal venenoso no caminho.

Matilde é a sétima de 10 irmãos e Marlene é a oitava. Elas vendem pães aos finais de semana para ajudar o pai, Porfirio Pimentel, dedicado ao cultivo de milho, feijões e abóbora.

Em El Salvador, com uma cadeia vulcânica que dificulta as ondas de microondas em um território de 20.742 km2 e 6,6 milhões de habitantes, apenas 58,6% da população é usuária de internet, segundo a Internet World Status. / AFP