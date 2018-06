Em busca de um califado O Boko Haram foi criado por um clérigo chamado Mohammed Yusuf, com a bandeira de estabelecer um estado islâmico, a princípio na região e depois em toda a Nigéria. Cortes criminais com base na sharia (lei islâmica) substituiriam o sistema de Justiça. Como muitos líderes radicais, fora do mundo árabe, o grupo é influenciado pela escola salafista do Islã, que tem origem nos ensinamentos de Ibn Taymiyya, um acadêmico sírio que viveu no século 14. Ele acreditava que a tomada de Bagdá pelos mongóis e o declínio do califado era uma espécie de castigo pelo afastamento dos muçulmanos da religião e propunha um retorno às origens do Islã, tendo como base o entendimento literal das escrituras e renegando estudos posteriores que buscavam a melhor compreensão dos textos. Boko Haram quer dizer "a educação ocidental (boko) é pecado (haram)".