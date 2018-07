Em busca do menino violinista perdido em guerra no Sri Lanka

A imagem de TV de um menino com um estojo de violino, entre milhares de outros que fugiam da guerra civil no Sri Lanka em 2009, inspirou o repórter da BBC Pryath Liyanage.

À época, quase 300 mil pessoas, expulsas de suas casas com os rebeldes do grupo Tigres Tâmeis, estavam confinadas a uma pequena faixa de terra.

Sofrendo bombardeios do ar, mar e terra, muitos morreram e outros foram liberados para deixar o campo de batalha antes do ataque final.

Equipado apenas com uma foto do garoto, ele voltou ao país, dois anos e meio após o fim do conflito, para tentar descobrir seu paradeiro.