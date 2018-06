Em campanha, Obama homenageia veteramos Em campanha para a reeleição, o presidente dos EUA, Barack Obama, presta homenagem hoje e amanhã aos veteranos da Guerra do Vietnã. Ele deve visitar, ao lado de veteranos de outras guerras e suas família, o Cemitério Nacional Arlington. O presidente deve anunciar para os militares que serviram no Iraque e no Afeganistão garantia de acesso à saúde, ensino superior e emprego.