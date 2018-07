Em carta à mão, Obama apresenta condolências a Oslo O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, entregou ontem ao embaixador da Noruega em Washington uma carta escrita de próprio punho com condolências pelos atentados de sexta-feira. No texto, o líder americano diz ter ficado com o "coração partido pela perda de tantas vidas de jovens com toda a vida pela frente".