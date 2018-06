Em caso de eleição, PP terá dificuldade para manter maioria

diferença entre o PP e o PSOE, caso o primeiro-ministro, Mariano Rajoy, seja obrigado a convocar uma eleição antecipada na Espanha. Seu partido, o PP (centro-direita), enfrentaria dificuldades para manter a atual maioria no Parlamento. Pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisas Sociológicas (CIS), revelada ontem, indicou que o PP reuniria 35% das preferências, e o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE - o maior de oposição), 30,2%. Em relação à última pesquisa do instituto, a diferença entre os dois partidos caiu apenas 2,6%. Porém, em relação às eleições de 20 de novembro de 2011, o PP já teria perdido 9,62% de seus votos. / A.N.