Em comício na Geórgia, Trump volta a dizer, sem provas, que houve fraude nas eleições americanas

DALTON, Geórgia. - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou um comício de campanha na véspera de dois segundos turnos críticos do Senado na Geórgia para mais uma vez expressar suas queixas infundadas sobre o resultado da eleição presidencial de novembro, enquanto continuava seu ataque à transferência pacífica do poder.

Em uma aparição em que deveria reforçar a sorte aos dois candidatos republicanos - David Perdue e Kelly Loeffler - Trump transformou o comício de quase 90 minutos em uma palestra cheia de teorias da conspiração, rumores, afirmações não comprovadas e ataques pessoais contra Democratas, a mídia e funcionários republicanos da Geórgia.

“Não há como perdermos a Geórgia”, disse Trump logo após subir ao palco. “Eu tive duas eleições. Eu ganhei os dois. É incrível."

Momentos depois, após mencionar brevemente os dois senadores republicanos, ele voltou a falar sobre sua derrota. “Eles não vão tomar esta Casa Branca. Vamos lutar como nunca, estou dizendo agora."

O desempenho, que ele prenunciou no Twitter no início do dia, ressaltou as tentativas do presidente de encontrar uma maneira de reverter sua derrota para o presidente eleito Joe Biden, mesmo correndo o risco de alienar os eleitores republicanos na disputa de terça-feira pelo Senado. Se os democratas vencerem os dois segundos turnos, eles assumirão o controle do Senado.

Com a posse de Biden a 16 dias, Trump e seus aliados voltaram sua atenção para a sessão conjunta do Congresso de quarta-feira, onde dezenas de republicanos na Câmara e no Senado afirmam que se oporão à vitória de Biden sendo certificada no que geralmente é um evento cerimonial. Seu esforço certamente fracassará, dado o controle democrata da Câmara, e isso dividiu o Partido Republicano.

“Se você não aparecer, os democratas radicais vão vencer”, disse ele para uma grande multidão aplaudindo em um hangar de aeroporto, com o Marine One, o helicóptero do presidente, ao fundo.

Mas ele rapidamente voltou a reclamar de seu próprio destino político.

“Aqueles de vocês que sabem como ficamos ferrados, quero deixar claro que não podemos deixar isso acontecer de novo”, disse Trump. “Não podemos deixar isso acontecer de novo. Nós vamos voltar e eu realmente acredito que vamos pegar o que eles fizeram conosco no dia 3 de novembro. Nós vamos pegar de volta.”

Os principais legisladores do partido, incluindo o senador Mitch McConnell de Kentucky, líder da maioria, rejeitaram as alegações de Trump de fraude eleitoral generalizada e disseram que é hora de aceitar Biden como o próximo presidente. Outros no partido, incluindo uma dúzia de senadores e o deputado Kevin McCarthy, o líder republicano da Câmara, abraçaram pelo menos a ideia de desafiar a certificação.

Trump parece ter pouca paciência com aqueles que resistem ao seu apelo para derrubar a eleição. Em um tweet na manhã de segunda-feira, ele advertiu o senador Tom Cotton, representante do Arkansas, por dizer que desafiar a certificação só poderia “erodir ainda mais nosso sistema de governo constitucional”.

Em seu tweet, o presidente sugeriu que Cotton - um conservador ferrenho e apoiador de Trump - deveria se preparar para ser desafiado em uma primária.

“Como você pode certificar uma eleição quando os números sendo certificados são comprovadamente ERRADOS”, Trump tuitou, acrescentando: “@SenTomCotton Republicanos têm prós e contras, mas uma coisa é certa, ELES NUNCA ESQUECEM!”

Na noite de segunda-feira, Trump observou que o senador Mike Lee, representante de Utah, estava no comício, mas disse que estava "um pouco zangado com ele". Lee disse que não apoiará objeções à certificação da eleição.

No sábado, o presidente fez vagas ameaças de processo criminal a Brad Raffensperger, o secretário de Estado da Geórgia, durante um telefonema incoerente. Trump pressionou Raffensperger para "encontrar" votos suficientes para reverter a disputa presidencial no estado.

A conversa levou a pedidos dos democratas para que Trump fosse processado por tentar ilegalmente induzir funcionários estaduais a cometer fraude eleitoral. E isso gerou indignação de funcionários do gabinete de Raffensperger, que acusaram o presidente de tentar desfazer indevidamente os resultados de uma eleição justa.

Gabriel Sterling, um alto funcionário eleitoral na Geórgia, apresentou uma refutação contundente na segunda-feira das falsas alegações de Trump sobre fraude eleitoral, examinando uma longa lista de teorias de conspiração desmascaradas e sistematicamente desmascarando cada uma novamente.

Foi como o "Dia da Marmota", disse ele com evidente frustração, acrescentando as alegações de fraude: "Tudo isso é facilmente, comprovadamente falso, mas o presidente persiste e, ao fazê-lo, mina a fé dos georgianos no sistema eleitoral".

O presidente previu seus comentários no Twitter horas antes de sua partida de Washington, dizendo que revelaria no evento da noite de segunda-feira "os números reais" sobre a fraude que ele afirma ter acontecido durante a disputa presidencial na Geórgia.

Durante a manifestação, Trump passou algum tempo fazendo seu habitual discurso de campanha, alertando sem base que os democratas vão adotar políticas socialistas, abrir a fronteira, acabar com o seguro saúde privado e travar uma guerra contra os cristãos.

“Você tem que atacá-lo amanhã”, disse ele a seus apoiadores, instando-os a votar em Loeffler e Perdue.

Mas ele voltou repetidamente à sua própria eleição, atacando Raffensperger e o governador Brian Kemp, um republicano, dizendo: “Eles dizem que são republicanos. Eu realmente não acho. Eles não podem ser.” O presidente também prometeu que “estaria aqui em um ano e meio fazendo campanha contra o seu governador - isso eu garanto”./NYT