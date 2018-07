Em crise, Chipre nomeia novo presidente do BC O porta-voz do governo do Chipre Stefanos Stefanou afirmou neste sábado que o professor de finanças Panicos Demetriades, da Universidade Leicester, no Reino Unido, foi nomeado novo presidente do Banco Central do Chipre, substituindo Athanasios Orphanides. Segundo Stefanou, o presidente Dimitris Christofias desejou sucesso a Demetriades em sua "difícil tarefa" de recolocar o sistema bancário do país, membro da zona do euro, em terreno sólido.