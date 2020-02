Trump dá volta com limusine presidencial nas 500 milhas de Daytona

DAYTONA BEACH - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu uma volta nas 500 milhas de Daytona no domingo, 16, em sua limusine presidencial, recebendo aplausos dos fãs da corrida de maior prestígio no país. Antes, o Air Force One fez um sobrevôo sobre o estádio lotado.

Ampliando ainda mais seu esforço em busca da reeleição em todo o país após ter sido absolvido no julgamento de impeachment no Senado dos EUA, Trump fez a abertura do evento anual da Nascar, que acontece no estado da Flórida. Outros presidentes como Ronald Reagan e George W. Bush também participaram do evento durante seus mandatos.

Trump foi conduzido na limusine presidencial conhecida como "A Besta" diretamente para a pista de corrida, juntamente com sua carreata. Depois de conversar com os pilotos e fazer alguns comentários no microfone, exaltando o evento, ele deu início à corrida: "Senhores, liguem seus motores!", gritou, para delírio da torcida presente.

Os motores aceleraram e Trump voltou à limusine com sua mulher, Melania, para dar uma volta na pista, com os carros de corrida atrás. Alguns fãs gritaram "Mais quatro anos" enquanto Trump estava lá. Logo após o início, a corrida foi adiada por causa do tempo chuvoso.

A Flórida é um dos poucos estados americanos que oscilam entre democratas e republicanos nas eleições presidenciais. Trump ganhou o estado em 2016, onde ele tem campos de golfe e uma casa que agora é considerada sua residência principal.