Em debate republicano, pré-candidatos se revezam em ataques a Mitt Romney

O debate dos pré-candidatos do Partido Republicano à presidência dos EUA em Las Vegas, na noite de terça-feira, foi marcado por incessantes ataques entre os concorrentes. Após a transmissão, analistas apontaram o ex-governador do Estado de Massachusetts Mitt Romney (foto) como o favorito para ganhar a nomeação republicana. No entanto, ele foi altamente criticado por seus rivais - especialmente em temas como imigração, emprego e saúde. Os ataques contra Romney vieram quase sempre do atual governador do Texas, Rick Perry. Uma pesquisa divulgada antes do debate indicou que 51% dos americanos acreditam que Romney ganhará as primárias do partido.