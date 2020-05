Em desconfinamento, França permite cerimônias religiosas

À medida que aumenta o desconfinamento social na França, novas atividades cotidianas são permitidas: da volta às aulas aos cultos religiosos. Neste fim de semana, os franceses católicos puderam voltar a frequentar missas e os muçulmanos acompanharam o Eid al-Fitr, data que marca o fim do mês sagrado do Ramadã.

Cerimônias religiosas estavam proibidas no país devido à pandemia que deixou mais de 28 mil mortos desde março. As regras são rígidas: desinfetar as mãos, usar máscaras e passar por controles na entrada. O distanciamento social é aplicado com rigor e espaços religiosos que descumpram as obrigações impostas pelo governo podem ser fechados.

A volta da atividade religiosa estava prevista para 2 de junho, mas foi antecipada por decisão do Conselho de Estado, a principal jurisdicação administrativa do país europeu. O governo fará anúncios na próxima semana sobre as regras para o verão que se aproxima. O país estuda a reduzir as restrições nas fronteiras, permitindo visitas de imigrantes estrangeiros e familiares de outros países europeus. Viajantes de fora da Europa ainda estão proibidos até pelo menos 15 de junho.

Em entrevista ao Estadão, o encarregado de negócios da Embaixada da França no Brasil, Gilles Pecassou, explicou que a reabertura no país é possível porque o confinamento imposto à população francesa desde 18 de março produziu os efeitos esperados. "A diminuição da pressão da epidemia no sistema de saúde e a nossa capacidade de testar a população permitiram uma retomada parcial da atividades de alguns setores", disse.

Em meados de maio, pelo menos 1,5 milhão de crianças voltaram às aulas em mais de 50 mil escolas no país. As classes têm número reduzido de alunos, os professores e alunos precisam de máscaras e devem lavar as mãos várias vezes. O retorno às aulas é escalonado, com salas divididas em duas e estudantes se alternando a cada semana entre aulas presenciais e a distância.

As regras para a reabertura se baseiam em dados científicos e na observação da situação in loco. Segundo Pecassou, o sucesso da retomada vai se basear no senso de responsabilidade da população.

"Pedimos às pessoas que limitem seus passeios e contatos com outras pessoas ao mínimo necessário. Também pedimos que os deslocamentos sejam feitos só quando realmente necessário e que as empresas privilegiem o teletrabalho". Viagens por mais de 100 quilômetros precisma de autorização.

As regras diferem de região para região no país de 66 milhões de habitantes. "A decisão de deixar restrições mais duras em Paris é fruto de uma análise da circulação do vírus na capital. Isso é explicado pelo tamanho da população e também pelo fato de que grande parte dos habitantes precisa usar o transporte público", afirmou.

Na semana passada, a praia de La Grande-Motte, perto de Montpellier, delimitou uma área de 2 mil metros quadrados para testar uma “praia compartilhada”, onde é permitido estender a toalha, mas com “um máximo de proteção sanitária”. É uma praia com cercadinhos e reservas feitas pela internet.

Outras praias no país também foram reabertas, mas apenas para prática individual de esportes ou caminhadas. Não é permitido sentar nem deitar. Em Paris, os habitantes da capital podem descansar à beira do rio Sena, mas os parques ainda estão fechados. / Com informações da AFP e Reuters