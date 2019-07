Em dia da Independência da Venezuela, Maduro pede diálogo e Guaidó critica ditadura

CARACAS - Os grupos políticos profundamente divididos da Venezuela realizaram comemorações concorrentes no dia da independência do país na última sexta-feira, 5. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pediu diálogo, enquanto o líder da oposição, Juan Guaidó, denunciou supostas violações de direitos humanos por parte do que ele chama de "ditadura de Maduro".

Falando a várias das principais autoridades militares do país, Maduro reiterou seu apoio a um processo de negociação mediado pela Noruega entre o seu governo e o de Guaidó, líder da Assembleia Nacional, controlada pela oposição, que argumenta que a reeleição de Maduro em 2018 foi uma fraude.

“Há espaço para todos nós dentro da Venezuela”, disse Maduro em discurso em Caracas, antes de convocar exercícios militares para defender os “mares, rios e fronteiras” do país sul-americano. “Devemos todos abrir mão de algo a fim de alcançar um acordo”, disse ele.

A Venezuela foi lançada em uma profunda crise política em janeiro, quando Guaidó invocou a Constituição para se autodeclarar presidente interino, chamando Maduro de usurpador. Ele foi reconhecido como o chefe de Estado legítimo por dezenas de países, incluindo os Estados Unidos, Brasil e a maioria dos vizinhos sul-americanos.

Mas Maduro ainda detém o reconhecimento de Cuba, Rússia e China, e mantém o controle de funções estatais e das Forças Armadas. Ele chama Guaidó de uma marionete apoiada pelos EUA que visa tirá-lo do cargo por meio de golpe.

Guaidó realizou um evento separado, convocando apoiadores para marchar em direção à sede do diretório militar de contrainteligência, onde o capitão da Marinha, Rafael Acosta, morreu no mês passado após líderes da oposição e familiares dizerem que ele foi torturado enquanto estava sob custódia.

A marcha é a primeira grande reunião da oposição desde um levante fracassado liderado por Guaidó em 30 de abril e protestos subsequentes em 1º de maio. O governo respondeu à tentativa fracassada de tirar Maduro com repressão a parlamentares alinhados a Guaidó e militares suspeitos de envolvimento. / Reuters