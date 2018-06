Em 'Dia dos Solteiros', Alibaba deve superar vendas

A gigante do comércio online Alibaba vai superar a Black Friday norte-americana com o "dia de compras" mais lucrativo da história. A companhia celebra e promove desde 2009 diversas promoções e ofertas no Dia dos Solteiros, comemorado em 11 de novembro na China. Desde então, as vendas da empresa na data promocional criada para competir com o Dia dos Namorados cresceram num ritmo meteórico e somaram US$ 5,75 bilhões em 2013.

Nesta terça-feira, a Alibaba espera vender US$ 8,2 bilhões, ou 50 bilhões de yuans. O instituto de pesquisa IDC acredita que a companhia chinesa facilmente vai ultrapassar a meta e deverá somar US$ 8,65 bilhões em vendas. Somente nos primeiros 60 minutos e 11 segundos do dia 11 de novembro de 2014, US$ 2 bilhões em vendas foram processadas pelo aplicativo de pagamentos Alipay.

O Dia dos Solteiros ainda está longe de chegar ao patamar da temporada de compras dos EUA, que movimentou mais de US$ 48 bilhões em novembro e dezembro de 2013, mas a data promocional está crescendo num ritmo sem precedentes. O diretor executivo da Alibaba, Jack Ma, afirmou que as vendas do Dia dos Solteiros deste ano vão alcançar consumidores de mais de 220 países, com fornecedores globais de mais de 20 países.

O analista Rob Peck, que reiterou o rating dos papéis da Alibaba na segunda-feira pelo SunTrust Robinson Humphrey, disse que o Dia dos Solteiros de 2014 vai gerar mais vendas do que toda a Cyber Week nos Estados Unidos. No ano passado, consumidores de todo o mundo gastaram US$ 2,9 bilhões online durante a Black Friday e a Cyber Monday, dias celebrados na sequência do feriado de Ação de Graças, em que tradicionalmente as lojas oferecem promoções e descontos especiais. Fonte: Dow Jones Newswires.