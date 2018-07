Em discurso no Parlamento, Berlusconi diz que não há alternativa a seu governo

"No plano político, não há alternativa a esse governo", afirmou em discurso, durante o qual os opositores abandonaram o plenário. Hoje, o Parlamento delibera sobre a moção de confiança. Várias correntes da coalizão conservadora garantiram que votarão a favor de Berlusconi, cuja aprovação atingiu 24% em setembro.

A popularidade do premiê sofre com seus escândalos sexuais e a crise econômica da Itália. Se for derrotado na votação de hoje, Berlusconi terá de renunciar ao cargo. "O governo pede um voto de confiança porque sabe do risco que o país corre por causa dos prazos impostos pelo mercado, o que não é compatível com certos rituais políticos", disse.