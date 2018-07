Em discurso, Obama pede mais tempo para ‘levar os EUA a um lugar melhor’

CHARLOTTE, EUA - Ao fechar nesta quinta-feira, 6, a convenção democrata em Charlotte, o presidente dos EUA, Barack Obama, esforça-se para resgatar o entusiasmo da militância do partido e apresentar as razões pelas quais merece ficar mais quatro anos na Casa Branca. Em seu discurso, Obama deve pedir mais tempo para tirar o país da crise.

Segundo o presidente, a eleição de novembro será "uma escolha entre duas visões de mundo totalmente diferentes". "Não vou fingir que o caminho que ofereço é o mais rápido ou o mais fácil, mas leva a um lugar melhor", diz um trecho do discurso de Obama, antecipado pela campanha democrata. "Vocês não me elegeram para que eu dissesse aquilo que vocês queriam ouvir. Vocês me elegeram para que eu dissesse a verdade."

"Peço que vocês se reúnam em torno de uma série de metas para o país: meta para indústria, energia, educação, segurança nacional e déficit público. Um plano real e viável que levará à criação de mais empregos, mais oportunidades e reconstruirá a economia sobre uma sólida fundação", dizia o texto. "Isso é o que nós podemos fazer nos próximos quatro anos e, por isto, estou concorrendo a um segundo mandato como presidente dos EUA."

O maior desafio de Obama será superar o impacto causado pelo discurso do ex-presidente Bill Clinton na noite de quarta-feira. O objetivo principal é atrair o eleitorado indeciso e independente, de quem necessariamente os democratas precisam para vencer Romney. "Obama tem de dar aos eleitores um sentido muito claro sobre para onde o país precisa ir na área econômica", afirmou David Plouffe, um dos principais assessores do presidente.

De acordo com colaboradores, Obama pedirá "mais tempo" para governar. Outro foco do discurso será a classe média. A esses eleitores, ele dirá que tem um projeto de criação de empregos. Temas dominantes na campanha também serão retomados, como a montagem de uma rede de proteção ao consumidor, a estabilidade financeira e a necessidade de os ricos pagarem mais impostos.

Clinton. Apesar de indicadores econômicos ruins, ele destaca como sua política de investimento em educação, na capacitação da mão de obra, em energia limpa e na inovação serão cruciais para estimular o mercado de trabalho e como todas elas estariam em risco com a eleição de Romney.

O candidato republicano será alvo do presidente, que o apresenta como um milionário que fez fortuna no setor empresarial e não se importa com as pessoas mais carentes.

O terreno de Obama foi preparado pelos discursos de sua mulher, Michelle, na terça-feira, e do ex-presidente Clinton, que fechou o segundo dia da convenção democrata, na quarta-feira. A primeira-dama tentou "humanizar" o marido, contando histórias da vida pessoal e falando sobre as dificuldades do casal nos anos 70.

Clinton, agora convertido em uma espécie de "primeiro-amigo" de Obama, detalhou as medidas tomadas por ele para colocar a economia de pé, depois da crise de 2008, e justificou os resultados tímidos do governo. "Nenhum presidente - nem eu nem meus antecessores - poderia resolver, em apenas quatro anos, todo o estrago que encontro", disse o ex-presidente.

Segundo o estrategista da campanha de Obama, David Axelrod, Clinton limpou o terreno para que o presidente possa falar sobre o "futuro" dos EUA.

O último dia da convenção democrata foi marcado por um desfile de estrelas do partido e celebridades de Hollywood. Entre os oradores estavam a atriz Scarlett Johansson, Charlie Crist, ex-governador republicano da Flórida, e o vice-presidente Joe Biden.

Para animar a plateia de 20 mil pessoas, o dia começou com shows da banda Foo Fighters e do cantor James Taylor. As filhas do presidente, Sasha e Malia, saíram da escola, em Washington, e foram diretamente para o ginásio ver o discurso do pai.