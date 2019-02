Em discurso sobre Venezuela, Trump deve ameaçar confiscar bens de militares chavistas

WASHINGTON - O discurso que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará nesta segunda-feira, 18, na Flórida sobre a crise na Venezuela terá como foco os militares que ainda apoiam o presidente Nicolás Maduro. Segundo trechos do pronunciamento divulgados pela Casa Branca, os generais leais a Maduro perderão “tudo o que têm” se seguirem ao lado do chavismo.

“Os Estados Unidos sabem onde está escondido o dinheiro, no mundo todo, dos militares (venezuelanos) e de suas famílias. Por isso eles deveriam escutar o presidente (Juan) Guaidó e permitir a entrada de ajuda humanitária na Venezuela”, dirá Trump. “O caminho atual para a democracia é irreversível e os militares venezuelanos têm uma decisão clara a tomar: trabalhar ao lado da democracia pelo futuro de suas famílias, ou se não, perderão tudo o que têm.”

Ainda de acordo com os trechos divulgados pela porta-voz de Trump, Sarah Sanders, o presidente dirá também que a queda de Maduro ajudará a promover a democracia na Nicarágua e em Cuba.

"A transição pacífica bem-sucedida à democracia na Venezuela ajudará a promover a democracia na Nicarágua e em Cuba. Criamos uma via para o primeiro hemisfério completamente democrático na história humana", explicou a porta-voz ao antecipar as ideias principais do discurso.

Trump reconheceu há quase um mês como presidente legítimo da Venezuela o líder opositor Juan Guaidó e aproveitará o discurso para reafirmar esse apoio, cinco dias antes da data programada pela oposição para o ingresso no país caribenho da ajuda humanitária disposta pelos EUA na fronteira com a Colômbia.

O assessor de segurança nacional de Trump, John Bolton, descreveu em novembro como uma "troika da tirania" o suposto eixo formado pelos Governos de Venezuela, Cuba e Nicarágua, e prometeu que esse "triângulo de terror" iria "desmoronar"./ EFE