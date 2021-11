Eleição no Chile terá 2º turno entre ultradireita e esquerda radical

SANTIAGO - Candidatos radicais da esquerda e da direita farão o segundo turno no Chile, em uma disputa considerada a mais imprevisível desde a redemocratização do país, em 1990. Com 91,53% das urnas apuradas, o ultradireitista Jose Antonio Kast, de 55 anos, do Partido Republicano, liderava com 28,01% dos votos ante a 25,64% do deputado de esquerda Gabriel Boric, de 35 anos, do Convergência Social.

O segundo turno acontece em 19 de dezembro, e o resultado é imprevisível. Pela primeira vez desde a redemocratização do Chile os partidos que governaram o país até hoje não estarão na disputa. “É um dado forte: depois de 30 anos as duas coalizões que governaram o Chile não vão para o segundo turno e correm o risco de ficar em 4.º e 5.º lugares”, afirmou Daniel Zovatto, diretor para América Latina e Caribe do Instituto para Democracia e Assistência Eleitoral Internacional (Idea). “Teremos um segundo turno muito polarizado, onde Kast inicia com uma certa vantagem, e o nível de participação eleitoral será uma de várias chaves.”

Boric passou a campanha pregando uma mudança no modelo econômico liberal e defendendo bandeiras da esquerda radical, como um novo sistema de aposentadorias que assegure um valor mínimo de 250 mil pesos para todos os maiores de 65 anos, salário mínimo de 500 mil pesos até 2025, 500 mil novos empregos para mulheres e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Nas questões de gênero, o deputado defende criminalização da violência contra mulheres, legalização do aborto e plano de direitos sociais LGBT.

Já Kast – um admirador da ditadura de Augusto Pinochet, que durou de 1973 até 1990 – apostou suas fichas em um discurso de retomada da “ordem, segurança e liberdade”, após a violenta revolta popular enfrentada pelo atual presidente, Sebastián Piñera, em outubro de 2019.

Kast propõe uma “batalha cultural, ideológica e programática para retomar o caminho da verdadeira dignidade humana e o desenvolvimento”, inspirada pelo que chama de “trinômio República-liberdade-família”. Defende o fim da agenda de gênero (em 2017, num tuíte, criticou um suposto "lobby gay") e subsídios familiares apenas para casais legalmente unidos.

Chile tem fim do ciclo pós-ditadura Pinochet

Analistas afirmaram que as eleições de ontem devem encerrar um velho ciclo político do país, pois os dois favoritos se distanciaram das coalizões com partidos tradicionais, que governaram o Chile nas últimas décadas após o fim da ditadura. “É um ciclo de consolidação de um modelo de acumulação capitalista que se encerraria agora”, disse o analista político da Universidade de Santiago, Marcelo Mella. “Pode-se sustentar que são as últimas eleições do velho ciclo, já que elas podem terminar com um resultado diferente”, disse Raúl Elgueta, cientista político da mesma universidade.

Embora Boric e Kast sejam personalidades políticas com trajetória longa e ocupem assentos na Câmara dos Deputados (Boric, desde 2014, e Kast, desde 2002), são muito menos célebres que os protagonistas de disputas anteriores.

“Nenhum dos dois é um candidato comparável a Lagos, Bachelet ou Piñera”, escreveu o comentarista Carlos Correa no jornal La Tercera, de Santiago, referindo-se aos ex-presidentes Ricardo Lagos e Michele Bachelet, do Partido Socialista, e ao atual ocupante do cargo.

Os novos rostos da política chilena são um dos muitos resultados da onda de protestos de 2019 e 2020, apelidada de Santiagaço, que desembocou na eleição de uma Assembleia Constituinte para o país.

Políticos de partidos tradicionais serão fiéis da balança

Os dois candidatos que representam os tradicionais partidos chilenos ficaram de fora da disputa do segundo turno. O advogado da direita liberal Sebastián Sichel, que concorre como independente, mas com apoio do governo, e a ex-ministra de Michelle Bachelet, Yasna Provoste, de centro-esquerda, poderão ser fiéis da balança no segundo turno.