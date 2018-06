Em encontro na Casa Branca, Trump pedirá conselhos a Merkel sobre a Rússia

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedirá conselhos à chanceler da Alemanha, Angela Merkel, na semana que vem quando se encontrarem sobre como lidar com o líder russo, Vladimir Putin, disseram autoridades americanas nesta sexta-feira, 10.

Merkel vai se encontrar com Trump na Casa Branca na terça-feira 14 para conversar e depois os dois vão conceder uma entrevista conjunta. Essa será a primeira reunião entre os dois líderes desde que Trump assumiu a presidência, em 20 de janeiro.

Os dois líderes devem debater os gastos de defesa da Alemanha com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o conflito na Ucrânia, os refugiados sírios, a União Europeia e uma série de outros temas, informaram três funcionários de alto escalão do governo Trump. "Minha expectativa é que eles terão um encontro muito positivo e cordial", opinou um dos funcionários, sob condição de anonimato.

Durante a campanha presidencial de 2016, Trump criticou Merkel com frequência por sua política de portas abertas aos refugiados, contrastando-a com o que prometeu serem controles mais rígidos em seu país se vencesse a eleição. Merkel tem sido uma das maiores críticas dos esforços de Trump para ter um novo sistema migratório, com o decreto que proíbe a entrada de cidadãos de alguns países de maioria muçulmana nos EUA.

Trump vem expressando há tempos o desejo de relações mais próximas com a Rússia, mas alguns dos principais integrantes de seu gabinete estão céticos. "O presidente estará muito interessado em ouvir as opiniões da chanceler sobre sua experiência de interação com Putin", disse outro funcionário. "Ele estará muito interessado em ouvir suas impressões sobre como é lidar com os russos."

O presidente americano também deve pedir que Merkel o aconselhe sobre como os EUA podem desempenhar um papel mais útil nos esforços diplomáticos em andamento para resolver o conflito no leste da Ucrânia, no qual forças ucranianas enfrentam separatistas apoiados por Moscou. /REUTERS

Relembre encontros bilaterais de Donald Trump: