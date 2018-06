Em escalada sangrenta, ataques matam mais 23 Em mais um dia de atentados no Iraque, 23 pessoas morreram ontem, um dia depois de ataques em série terem matado cerca de 70 iraquianos. A violência sectária no país explodiu após o Exército iraquiano ter matado 50 pessoas da região sunita de Hawija, no mês passado.