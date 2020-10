Em eventos com eleitores, Trump e Biden respondem sobre coronavírus 

MIAMI - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu desafiante nas eleições, o democrata Joe Biden, iniciaram os eventos com eleitores na noite desta quinta-feira, 15, respondendo, os dois, a questões sobre a pandemia de coronavírus no país. No evento transmitido pela NBC, Trump foi questionado sobre seu próprio diagnóstico de covid-19 e sintomas enquanto Biden, na transmissão da ABC, respondeu sobre quais políticas teria implementado de maneira diferente se fosse o presidente.

Trump respondeu que se sentia bem após testar positivo para covid-19 há duas semanas e não se lembrava se foi testado no dia do primeiro debate com Biden, no dia 30. "Eu não sei. Nem me lembro. Eu sou testado o tempo todo, isso eu posso te dizer. Após o debate, como, acho, um dia ou dois, acho que foi na quinta-feira à noite, talvez tarde da noite, eu testei positivo. Foi quando eu descobri."

Biden, falando aos eleitores na Filadélfia, procurou colocar o tratamento de Trump no centro da pandemia, culpando o presidente republicano por minimizar a ameaça do vírus que matou mais de 216 mil pessoas nos EUA. "Ele disse que não alertou a ninguém porque temia que os americanos entrassem em pânico", Biden disse. "Os americanos não entram em pânico. Ele entrou em pânico."

Os fóruns estão sendo realizados em vez de um segundo debate entre os candidatos, que deveria acontecer de maneira virtual esta noite. Trump se recusou a participar do debate quando a comissão encarregada de organizar o evento disse que ele seria realizado de maneira virtual após o presidente contrair o coronavírus. Um último debate está marcado para o dia 22 de outubro na cidade de Nashville, no Tennessee.

Há menos de três semanas da eleição de 3 de novembro, o presidente republicano está buscando maneiras de alterar a dinâmica de uma disputa na qual Biden está com uma vantagem de dois dígitos em algumas pesquisas nacionais./COM REUTERS