Em fotos: americanos vão às ruas celebrar vitória de Biden

Após projeções indicarem que o democrata Joe Biden venceu a corrida pela presidência dos Estados Unidos, milhares de americanos se juntaram para comemorar. A movimentação atravessa diversos Estados, desde a Pensilvânia, que foi decisiva para que a imprensa americana declarasse a vitória do democrata, até a Geórgia, Estado tradicionalmente republicano, mas onde Biden assumiu a frente na contagem de votos.

Na Pensilvânia, a euforia ocupou a frente do centro de convenções do Estado, que foi decisivo para que as projeções indicassem vitória de Biden na corrida presidencial.

Leia Também Joe Biden é eleito o novo presidente dos Estados Unidos

Em Nova York, a Times Square também virou palco de comemoração, e diversas pessoas ocuparam as ruas após o anúncio da vitória de Biden.

Com Joe Biden anunciado para a Casa Branca, as manifestações em apoio ao democrata também se aproximaram do local. Cidadãos foram às ruas em Washington para comemorar a vitória de Biden.

Em Atlanta, na Geórgia, um dos Estados da virada, eleitores de Biden celebraram a vitória com fogos de artifício. Enquanto pessoas celebravam no Freedom Park, apoiadores de Trump participavam do protesto ‘Stop the Steal’ no capitólio.