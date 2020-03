Em greve, mulheres desaparecem em dia inédito no México

CIDADE DO MÉXICO - As ruas da Cidade do México amanheceram com pouca presença de mulheres nesta segunda-feira, 9. Ausentes de escolas e locais de trabalho, elas participavam de uma ação chamada #UndíaSinNosotras, protesto contra a onda de feminicídios que assola o país.

O assassinato em fevereiro de uma menina de 7 anos que sofreu abuso sexual e o feminicídio de Ingrid Escamilla, uma mulher de 25 anos que foi cruelmente assasinada por seu parceiro, provocaram a indignação de grupos feministas em um país que, segundo dados oficiais, registrou ao menos 1.006 feminicídios em 2019.

A ausência feminina foi notada no início do dia. Poucos motoristas circulavam nas ruas da capital, onde o tráfego, geralmente caótico, era muito mais fluido.

Uma ou outra trabalhadora entrava nas estações de metrô entre grupos volumosos de homens que foram trabalhar, muitos deles carregando uma fita roxa em solidariedade à causa. Algumas empresas também exibiram a faixa em suas vitrines.

"Pais e mães, informamos que a equipe feminina se juntou à greve nacional", disse um cartaz em uma escola primária do centro. Em uma escola em Polanco, área exclusiva da cidade, os pais se organizaram para realizar oficinas, na ausência de professoras e mães.

A greve é ​​feita após uma marcha massiva de mulheres no domingo, 8, que contou com pelo menos 80 mil participantes na Cidade do México e dezenas de milhares em outros locais do país.

Um "conservadorismo disfarçado de feminismo" protagonizou ssas marchas, disse o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador na segunda-feira. Embora tenha dito que há mulheres que legitimamente lutam por seus direitos, ele disse que há oponentes por trás de grupos feministas.

O jornal Reforma saiu segunda-feira, 9, com a capa da capa em roxo e, como em outros jornais, os espaços das mulheres colunistas estavam em branco ou preenchidos com as hashtags #ParoNacionaldeMujeres ou # Undíasinnosotras.

Os escritórios do governo e muitas empresas privadas, com maioria feminina entre seus funcionários, estavam praticamente vazios. Trabalhadores de grandes bancos também aderiram à greve.

É uma "demonstração de como seria uma sociedade sem mulheres", disse Jorge Luna, 21 anos, empregado por uma cadeia de cafeterias onde apenas homens compareceram na segunda-feira.

O protesto não aconteceu apenas na capital. Em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos e onde centenas de mulheres apareciam mortas nos anos 90, feministas protestaram em frente à promotoria especializada em crimes contra mulheres pela morte da ativista Isabel Cabanillas, cujo corpo foi encontrado no final de janeiro.

Em Chiapas, no outro lado do país, as mulheres zapatistas permaneceram em suas comunidades autônomas, depois de se posicionarem em uma estrada com velas acesas em protesto durante o amanhecer.

"Vamos, mulheres, vamos vencer esse maldito sistema que quer nos desaparecer!", cantaram durante a manifestação.

Grandes empresas e agências do governo concederam o dia às suas trabalhadoras sem deduzir o salário, em uma adesão que muitas feministas rejeitaram por considerarem oportunistas. /AFP