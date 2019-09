Em Hong Kong, manifestantes pedem apoio ao consulado dos EUA

HONG KONG - Milhares de manifestantes caminharam, neste domingo, 08, em direção ao consulado dos Estados Unidos em Hong Kong. O movimento pediu apoio aos EUA em sua reivindicação por democracia após mais um dia de protestos violentos registrados no sábado.

Nas manifestações que marcaram o início deste fim de semana, a polícia usou gás lacrimogêneo para impedir que o movimento bloqueasse a via que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Hong Kong. Na sexta-feira, a as autoridades haviam emitido um alerta para que o movimento não interrompesse o fluxo de passageiros no terminal.

Os protestos continuam apesar da líder de Hong Kong, Carrie Lam, ter anunciado a retirada do projeto de lei que previa extradição de suspeitos para julgamento na China. A proposta deu início ao movimento em junho. Agora, os manifestantes pedem por mais democracia e investigações independentes sobre a atuação da polícia durante os protestos.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, pediu moderação do governo chinês com relação a Hong Kong em ligação feita no sábado. A China tem rechaçado a intromissão de outros países sobre o conflito, acusando Estados Unidos e Reino Unido de estimular as manifestações.

Hong Kong vive sua maior crise política desde que foi devolvida do Reino Unido à China em 1997 sob a prerrogativa de “um país, dois sistemas”./ Reuters