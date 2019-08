Em Hong Kong, manifestantes voltam às ruas neste domingo

HONG KONG - O movimento pró-democracia realizou prostestos em Hong Kong neste domingo, 25, após confrontos com policiais registrados no sábado. Com manifestações constantes há dois meses, o território passa por sua maior crise política desde que foi devolvido do Reino Unido à China em 1997.

LEIA TAMBÉM > Polícia volta a agir contra manifestantes em Hong Kong

Sob chuva, os manifestantes marcharam em uma área periférica nos Novos Territórios de Hong Kong a partir da estação de trem Kwai Fong.

No sábado, após dez dias de relativa tranquilidade, a polícia usou gás lacrimogêneo contra os manifestantes e, de acordo com autoridades, pelo menos 29 pessoas foram presas durante o confronto.

Os protestos tiveram início em junho contra um projeto de lei que previa extradições para que acusados fossem julgados na China. Apesar da suspensão da proposta, as manifestações continuam e agora exigem a realização de eleições e investigações sobre o uso da força policial contra o movimento./ AP