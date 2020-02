Em Iowa, eleitores se dividem entre a esperança e a ansiedade

Finalmente, depois de três anos de presidência como nenhuma outra, depois de protestos nas ruas e comícios estridentes, depois de jantares desagradáveis ​​no Dia de Ação de Graças e amizades desfeitas, depois de previsões de democracia fraturada e celebrações de governo interrompido, os americanos começarão a votar com as primárias de Iowa.

LEIA TAMBÉM > Entenda como funciona a escolha do presidente dos Estados Unidos

A decisão nas primárias democratas em Iowa será sobre afastar da política os falastrões, ou se dobrar sobre uma presidência que serve como uma válvula de escape nacional. Acima de tudo, vão votar se já tiveram o suficiente do presidente Donald Trump - e o que fazer com a direção de um país que todos os lados parecem concordar enfrenta problemas significativos.

Essa votação parece importante, disse Chris Buskirk, editor do American Greatness, um site conservador, porque os apoiadores de Trump "esperam que sua reeleição finalmente o legitime como presidente" e porque seus oponentes veem uma última oportunidade de se livrar do homem que culpam por exacerbar as divisões do país.

"Mas, na verdade, não estou otimista de que esta eleição resolva algo", disse Buskirk. “As divisões e tensões no país podem ser piores do que eram há três anos. É quase uma mentalidade da Primeira Guerra Mundial agora - é uma guerra de trincheiras, e você luta e luta, e não chega a lugar algum.”

Em Iowa, por quase meio século o local onde os americanos começam a seleção de presidentes, a votação segue mais de um ano de intensa campanha. Ben Mowat, 19 anos, do Colorado, optou por frequentar a Drake University em Des Moines, porque queria participar dos primeiros grupos do país.

"Parece estranho, mas 2020 parecia apenas uma ideia e agora está aqui”, disse. Mowat, voluntário de Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, Indiana, disse que foi motivado pela perspectiva de expulsar Trump da Casa Branca, mas sua excitação é temperada por um senso de responsabilidade e até, às vezes, medo de uma possível perda. "Sinto-me culpado quando não estou batendo nas portas”, disse ele.

Katie Cameron e Susan Tille, irmãs que dirigiram mais de duas horas de Livermore, Iowa, para participar do comício de Trump em Des Moines na noite de quinta-feira, mal podem esperar para votar e garantir um segundo mandato para um presidente que, segundo eles, deu à economia um impulso saudável.

"Ele fez muitas mudanças positivas", disse Tille, citando o crescimento em sua conta de aposentadoria. "Ele fez muito bem à economia".

As irmãs, donas de uma loja de piscinas, querem enviar uma mensagem aos oponentes de Trump, dizendo-lhes para parar de lutar contra todos os seus movimentos. Cameron, cujo voto em Trump em 2016 foi o primeiro depois de uma vida inteira afastando-se da política, disse que se envolveu mais nos últimos três anos e se considera um membro de sua base. Ela não é fã de alguns dos tweets de Trump, mas disse que os americanos se acostumaram a "como ele se comunica".

Estados Unidos divididos

A essa altura, Frank Luntz imaginava que os americanos emocionalmente exaustos teriam fome de unidade, ansiosos por abraçar mensagens moderadas e candidatos que prometeram encontrar e reivindicar um terreno comum.

Mas Luntz, um consultor republicano de longa data, tem medido a temperatura dos eleitores em Iowa, New Hampshire e outros estados, e descobriu que "as pessoas estão desesperadas para votar, mas o centro entrou em colapso". “Eles querem a mensagem da divisão, não a mensagem da unidade - dos dois lados", disse ele.

"Eu queria estar errado, mas esse medo de perder o país é profundo e muito emocional, de ambos os lados", acrescentou Luntz. “O lado de Trump acredita que a esquerda está tentando derrubar a democracia, e eles lutarão como o inferno para impedi-la. E os democratas têm um desdém por Donald Trump que eu nunca vi. Isso não é tão ruim quanto 1968, mas é muito ruim. "

Nas eleições de 1968, em meio à Guerra do Vietnã, tumultos nas cidades americanas, assassinatos políticos e uma sensação generalizada de que o país estava perdendo o controle, Richard Nixon conquistou a presidência com anúncios arrepiantes na TV que refletiam o medo do crime nas ruas escuras da cidade - um slogan que dialogava com a angústia existencial no eleitorado: "Desta vez, vote como se seu mundo inteiro dependesse disso".

Uma ansiedade de fundo semelhante sobre o futuro do país e do planeta permeia as atitudes de muitos eleitores agora.

Os psicólogos ouvem isso dos clientes, sejam eles pró ou anti-Trump. "É uma ansiedade coletiva e bipartidária", disse a terapeuta de Washington Elisabeth LaMotte. "Este não é um momento de confiança."

No lado anti-Trump, LaMotte vê pessoas para quem a política é um fator importante de estresse, "mas é mais complicado que isso".

"Ouço muito mais preocupação com o meio ambiente e o futuro do planeta do que há dois anos", disse ela.

No campo pró-Trump, ela disse: "eu ouço as pessoas dizerem que não podem mais falar com certas pessoas. Eles estão se sentindo isolados e frustrados, como se não houvesse permissão para dizer o que você pensa e sente, mesmo para amigos próximos.”

Americanos cansados da briga política

Muitas pessoas acharam necessário se afastar da briga política: limitam sua dieta de notícias, evitam conversar com certos amigos e se envolvem em atividades comunitárias. Outros se tornaram mais politicamente ativos.

"Eu digo às pessoas com ansiedade política que façam algo produtivo ou proativo, como se voluntariar para uma campanha", disse Jennifer Contarino Panning, psicóloga clínica em Evanston, Illinois. "A votação é uma parte crucial disso; em 2018, vi pessoas encontrarem algum alívio na votação. Isso deu uma sensação de esperança, e as pessoas estão desesperadas por isso.”

Em um evento de campanha de Buttigieg, em Ankeny, Iowa, a comissária de bordo Tamara Galeazzi, 52, mal podia esperar pelos caucus de segunda-feira. “É quase como um 'Graças a Deus está quase acabando'", disse ela. “Estar em Iowa, ouvimos desde o primeiro dia até a última reunião, é é como um 'Graças a Deus, de volta à normalidade'. Estou nervoso. Muito nervoso. Isso não pode continuar por mais quatro anos. Basta escolher alguém do nosso lado e ficar com ele. É muito estressante."

Mas para muitas pessoas, a votação não é um remédio suficiente para o estresse da era Trump nem um bastão grande o suficiente para atingir as pessoas do outro lado do muro.

"Eu trabalho principalmente com progressistas, e eles procuraram alguma esperança no relatório de Mueller e no julgamento do impeachment e depois nada mudou", disse Panning. “Eles se sentiram desesperados e cansados. Agora eles estão realmente hesitantes em acreditar em qualquer coisa."

LaMotte disse que seus pacientes na Virgínia, Maryland e Washington se afastaram da política nos últimos anos, optando por se envolver em suas comunidades locais, encontrando alívio do estresse das notícias nacionais ao se envolver com um grupo de escoteiras ou se voluntariar em uma escola do bairro. Ela vê esperança em uma resiliência crescente, mesmo que não esteja necessariamente associada à votação.

Luntz ouviu pouca esperança. Os eleitores que ele vem pesquisando "se queixam e buscam vingança contra o outro lado", disse ele. "Qualquer que seja o resultado da eleição, metade do país acreditará que os EUA foram salvos e metade dirá que foi destruído. Essas duas Américas não comem juntas, não brincam juntas. Dizem que é tarde demais para a unidade. Eles simplesmente perderam a confiança”.

Alguns eleitores que desejam uma mensagem unificadora temem que seus colegas americanos estejam muito frustrados ou exaustos para provocar mudanças. Austin Bayliss, 32, vê sinais preocupantes de que a antipatia por Trump pode não ser suficiente para levar os democratas à vitória. “Essa receita falhou há quatro anos”, ele disse, "e às vezes sinto que estou lá atrás.

"O que os democratas vão fazer para fechar a lacuna de entusiasmo?", Disse Bayliss, que administra uma empresa de luta livre profissional perto de Iowa City. "Você acha que a chance de revidar a Trump seria suficiente, mas eu fui ao evento de Joe Biden em Muscatine, e havia 60 pessoas lá e 45 meios de comunicação. Eu era a pessoa mais jovem de lá”.

A lacuna de entusiasmo com a qual Bayliss se preocupava era palpável na manifestação de Trump na quinta-feira. Martha Ahrens, uma funcionária aposentada do sistema judicial que viajou para o evento de Boone, Iowa, disse que os ataques persistentes dos democratas a Trump aumentaram seu apoio ao presidente, que ela disse ser "arrogante", mas se saiu bem com a economia.

Como muitas outras pessoas no comício de Trump, ela disse que está mais animada para votar este ano do que em 2016. “Todo mundo está tão cansado de tudo. Eles estão cansados ​​dos democratas constantemente o atacando desde que ele foi eleito", disse ela. "É apenas uma coisa após a outra, você sabe, em vez de se concentrar no que eles farão como presidente".

A deputada Abigail Spanberger, democrata que representa subúrbios nos arredores de Richmond, derrubou um republicano conservador em 2018 e passa muitos fins de semana se reunindo com eleitores, fazendo um esforço particular para se encontrar com os eleitores pró-Trump. Ela vê uma divisão tão profunda que uma eleição não pode curá-la.

"Costumávamos debater idéias", disse ela. "Agora é apenas: 'Você acha que isso é ruim?', Um jogo de soma zero, nós contra eles. Estamos nos mudando para este lugar onde nosso entretenimento é o desacordo."

No entanto, a congressista diz que muitos eleitores deste ano "querem uma restauração da decência, apenas respeitando as pessoas". Para chegar lá, no entanto, serão necessários muitos encontros individuais, não apenas uma plataforma política e um monte de anúncios .

"Entrei em um lugar e uma mulher começou a balançar o dedo para mim, dizendo: 'Eu amo Donald Trump'", lembrou Spanberger. "Eu disse: 'Senhora, muita gente ama’. Ela me viu e esperava uma briga. Não sei se ela queria brigar. Mas mudei o tom e reconheci o que ela disse, e ela se suavizou, e tivemos uma conversa muito boa.”

O anseio por um retorno a uma política menos combativa é palpável entre muitos cidadãos de Iowa que planejam participar das reuniões democratas. Mary Amborn, 78, de Ottumwa, pensou em viajar para Des Moines na quinta-feira para protestar no comício Trump, mas decidiu ficar mais perto de casa e ouvir Biden falar no Salão da Legião Americana.

Amborn, que está inclinada a votar em Bernie Sanders mas também considera votar em Amy Klobuchar, disse que está indo bem, mas se sente obrigada a votar contra Trump em nome de seus 26 netos, incluindo três que serviram nas Forças Armadas e um veterano sem-teto "que pode ensinar cálculo na faculdade, mas que não pode manter um lar".

"Estou muito, muito feliz", disse ela. “Eu tenho uma ótima aposentadoria. Eu tenho um médico maravilhoso. Eu trabalhei na fábrica por anos e anos na John Deere. Agora, as pessoas que têm o meu trabalho, quando se aposentam, não terão assistência médica. E então eu estou preocupada com aqueles que me seguem. Se eu entendi errado, meus 26 netos - eles vão sofrer.” Ela enxugou as lágrimas. “Eu mal posso falar sobre isso. Eu estou votando nos democratas”.

Depois de uma eleição de 2016 em que a liderança de longa data em ambos os partidos parecia estar fora de sincronia com as frustrações e preocupações dos eleitores, Luntz vê uma desconexão semelhante se desenvolvendo desta vez: "A campanha de Trump parece excessivamente confiante", disse ele. “Trump energiza as pessoas em seus comícios, mas não além desse grupo mais fiel. Eles não entendem o cansaço que alguns eleitores de Trump sentem. As pessoas estão cansadas de ter que defender a linguagem de Trump.”

Luntz também não vê candidatos democratas empolgando os eleitores. "A mensagem democrata é tão exagerada contra Trump que está sobrecarregando as pessoas que já sofrem de insônia", disse ele. "Eu não tenho idéia do que vai acontecer."