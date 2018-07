Em Israel, oposição ataca Netanyahu por crítica a Obama Shaul Mofaz, líder do Partido Kadima, que faz oposição ao governo do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, acusou ontem o primeiro-ministro de "ingerência" nas eleições presidenciais nos Estados Unidos - em resposta à declaração dada por Bibi no dia anterior criticando a suposta falta de ação do governo de Barack Obama em relação ao programa nuclear iraniano.