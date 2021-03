Em Israel, partido de direita radical tem vitória eleitoral e dá visibilidade a líder racista

O partido de extrema direita Sionismo Religioso superou as expectativas na eleição de Israel, com as pesquisas de boca de urna mostrando uma vitória que lhe dará entre seis e sete cadeiras no Parlamento de Israel, o Knesset.

Antes da eleição, analistas consideravam que o Partido Sionismo Religioso, liderado por Bezalel Smotrich, ficaria de fora do Parlamento, abaixo do limite eleitoral de quatro cadeiras mínimas para participar do Knesset.

Leia Também Dia de eleição em Israel: voto dentro do carro e cabines no aeroporto por conta da covid

Smotrich, que certa vez sugeriu enfermarias segregadas em hospitais para que "mulheres judias não tivessem que dar à luz ao lado de palestinas", comemorou os números sem precedentes cantando e dançando na frente de seus apoiadores na noite de terça-feira.

"Bendito seja Deus, esta conquista é o resultado da conexão entre aqueles que colocam a Torá em primeiro lugar", disse Smotrich. "Esperamos que os resultados dêem a maioria ao campo nacionalista-religioso para que possamos formar um governo."

Se os resultados se confirmarem, o supremacista judeu Itamar Ben-Gvir, o número três da coalizão, líder do partido Otzma Yehudit, ou Poder Judeu, poderá pleitear um cargo ministerial em uma coalizão de governo, caso esse esforço seja liderado pelo primeiro-ministro Binyamin Netanyahu.

"Eu tenho um sonho", disse ele. "Eu tenho um sonho que os soldados israelenses viverão em uma nação que os defenda... Eu tenho um sonho que um governo de direita fortalecerá a identidade judaica deste país", disse ontem.

Ben-Gvir defende o incentivo à emigração forçada de cidadãos árabes que se recusem a declarar lealdade a Israel e a aceitar um "status inferior" em um estado judeu. Também defende que Israel expanda sua soberania por toda a Cisjordânia - a Judéia e Samaria bíblicas.

Advogado controvertido e polêmico, ele costumeiramente defende colonos judeus acusados de violência contra palestinos em território ocupado, suspeitos acusados de ataques terroristas de direita e judeus acusados de crimes de ódio, e representa o Lehava, uma organização que luta contra o casamento de judeus com não-judeus.

Ele foi condenado em 2007 por incitar o racismo após segurar cartazes em um protesto com os dizeres “Expulse o inimigo árabe”.

Até o ano passado, ele mantinha uma foto em sua sala de estar de Baruch Goldstein, um colono americano-israelense que em 1994 matou 29 palestinos em Hebron enquanto eles faziam as orações matinais.

Ben-Gvir é o herdeiro ideológico de Meir Kahane, um rabino nascido nos Estados Unidos que se tornou um líder religioso de extrema direita e cujo partido extremista, Kach, foi banido. Assassinado em 1990 em Nova York por um ultra-ordoxo, Kahane queria que os judeus adotassem o "poder judaico", inspirado nos Panteras Negras e outros grupos militantes étnicos da época.

O partido de Kahane tinha uma plataforma para "proteger a honra de Israel contra insultos dos negros", defendia o fim da cidadania israelense para não judeus e a expulsão de árabes do país e dos territórios controlados por Israel. Ele também queria proibir os casamentos mistos e as relações sexuais entre judeus e não judeus. Kahane alertava para os riscos de "mulheres judias sendo seduzidas por árabes" e propôs sentenças de prisão para "todo árabe que tiver relações sexuais com uma judia".

Ben-Gvir afirmou que o partido dele, o Poder Judeu, "não é uma continuação" da ideologia de Kahane, mas disse que considerava o homem "um santo, que lutou em guerras pelo povo de Israel e foi morto santificando o nome de Deus".

No mês passado, Netanyahu assinou um acordo com o Partido do Sionismo Religioso, do qual o Poder Judeu faz parte, prometendo cargos no governo em troca de apoio. O líder de 71 anos disse que Ben-Gvir faria parte de sua ampla coalizão, mas "não era adequado" para ser membro do gabinete.

Nahum Barnea, um comentarista do jornal mais vendido do país, o Yedioth Ahronoth, escreveu na quarta-feira que a ascensão do Partido do Sionismo Religioso "não é apenas um golpe moral; é uma catástrofe ideológica". "O Likud agora é um refém nas mãos de um grupo de pessoas antidemocráticas, racistas, homofóbicas e patrocinadoras do terrorismo", escreveu Nahum Barnea.

O Poder Judaico é tão radical que nem mesmo os defensores geralmente firmes do primeiro-ministro estão conseguindo engolir a vitória.

O American Israel Public Affairs Committee (Aipac), lobby judaico nos EUA, chamou o Poder Judeu de Ben-Gvir, de um partido de extremistas ultranacionalistas, de "racista e repreensível".

Além de Ben-Gvir, Avi Maoz, que ocupa o sexto lugar na lista do sionismo religioso, também parece ter uma vaga garantida ao Knesset.

Maoz é o líder do Partido Noam, que foi fundado em 2019 por seguidores do Rabino Tzvi Tau. O partido pediu para livrar Israel do que vê como influências não judias e "estrangeiras" - que ele culpou "pela crescente aceitação do estilo de vida LGBTQ".

Na visão de mundo de Tau, os "israelenses seculares representam forças imorais que estão corrompendo o país e levando-o em uma direção ímpia".

Na conferência de fundação do partido, Tau comparou o "mundo kosher" - o "puro Israel" dos ativistas do Noam - ao "mundo apodrecido e agonizante" da cultura secular.

"Não vamos deixar nossos meninos e meninas serem ratos de laboratório na pedagogia e demagogia do mundo pós-moderno. ... Este lesbianismo e homossexualidade são uma experiência ... quem está deixando isso acontecer?", disse. "Quem perguntou às pessoas o que elas pensam? Quem lhes deu o mandato de promover esses mitos de dois pais que são homens ou de dois pais que são mulheres?" e apelou a uma "revolução cidadã" contra isso.