Em julgamento, Breivik diz que visou também palácio real

OSLO - No quarto dia de seu julgamento, o ultradireitista Anders Behring Breivik, autor confesso dos atentados que mataram 77 pessoas na Noruega no ano passado, afirmou nesta quinta-feira, 19, que, além das instalações do governo norueguês em Oslo, seu plano original era atacar também o escritório do Partido Trabalhista e um terceiro alvo, possivelmente o palácio real.

