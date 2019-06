Em La Matanza, reduto peronista, Macri enfrenta dificuldades

Uma viela cujo acesso se dá embaixo de um viaduto é o começo de Los Piletones, favela que ficou conhecida na Argentina por receber o apoio e doações financeiras do presidente Mauricio Macri. Desde a época em que era prefeito de Buenos Aires, entre 2007 e 2015, Macri doa parte de seu salário a um restaurante popular que funciona na comunidade. Grande parte dos moradores de Los Piletones se diz grata ao presidente, mas, nem ali, parece que Macri conseguirá conquistar uma votação massiva nas eleições, marcadas para 27 de outubro.

Após um processo de ajuste fiscal gradual pouco exitoso e atingida pela fuga de capitais de países emergentes no ano passado, a Argentina amargará seu segundo ano consecutivo de recessão em 2019 – o terceiro do governo Macri (no primeiro ano de Macri na presidência, 2016, o PIB caiu 2,1%).

O resultado econômico e, principalmente, a inflação se tornaram os grandes inimigos do dirigente na sua tentativa de se reeleger. Nos últimos 12 meses, os preços no país avançaram 55,8% – patamar que não havia sido registrado nem no período de sua antecessora, Cristina Kirchner. “Antes (na época de Cristina), eu vivia com a geladeira cheia e sempre tinha dez pesos (o equivalente a R$ 1 hoje) no bolso. Agora, não tenho nada. Preciso escolher entre comprar carne ou iogurte para as crianças. Nem leite para fazer pudim para os netos tenho”, diz a dona de casa Romina de Greco, de 62 anos, que mora na viela .

Romina e o marido vivem com 5.600 pesos por mês (R$ 560), valor que ele recebe de ajuda do governo. Os dois conseguem alguns trocados consertando bicicletas ou enchendo bolas e pneus para as crianças do bairro. Ainda que admita que a situação piorou nos últimos anos, Romina votará em Macri – e parece ser uma das poucas do bairro que ainda o apoia.

“Ele construiu minha casa. Sou muito grata. Foi em 2013, ele estava na prefeitura e deu dinheiro para as paredes e janelas”, contou. Segundo Romina, antes da ajuda de Macri, ela vivia em uma casa sem banheiro. “Agora tenho chuveiro e água quente.” Questionada se também votará no atual presidente, Anabella, uma das filhas de Romina, responde “vou ter, né?”, sem mostrar entusiasmo.

A doação para a família de Romina veio por meio de Margarita Barrientos, que administra o restaurante popular de Los Piletones, além de outros projetos sociais da comunidade, e tem acesso fácil ao presidente. Sempre que faz campanha em bairros mais pobres, Macri visita Los Piletones e Margarita. Nos últimos dois Natais, fez questão de aparecer em fotos ali. A própria Margarita já admitiu que, com a crise, precisou aumentar o número de refeições servidas diariamente de 2,1 mil para 2,5 mil.

Mauricio Macri chegou a poder no fim de 2015 com promessas ao mercado e à população. Em sua campanha, dissera que adotaria políticas econômicas ortodoxas. Retiraria os subsídios em serviços como energia e transporte implementados por sua antecessora, Cristina Kirchner. Afirmara também que, com ele no comando, os investidores estrangeiros iriam chegar em massa ao país.

Suas políticas fracassaram e, agora, o populismo de esquerda, ao qual havia colocado fim, parece ter espaço para voltar. Na maioria das pesquisas de intenção de voto, Macri vinha aparecendo atrás de Cristina Kirchner. A ex-presidente surpreendeu, há 20 dias, e anunciou sua candidatura a vice, com Alberto Fernández, um político peronista com o qual havia rompido, como cabeça de chapa. A ideia é que Fernández, tido como moderado, atraia votos indecisos. Por enquanto, não está claro o impacto dessa mudança na intenção de votos.

Vizinha de Romina em Piletones, a gari Nancy Brabo, de 52 anos, é a eleitora que o kirchnerismo pretender atrair. Votante de Macri em 2015, está decepcionada. “Tinha muita fé em Macri. Mas agora parece que a Argentina está em um poço e não consegue voltar. Ele prometeu que tudo ficaria bem, mas o dólar disparou. Queria votar nele, mas a situação está muito difícil”, diz ela, que recentemente abandonou o hábito de comer fora.

Nancy percebe que, nos últimos anos, a qualidade de vida em Los Piletones melhorou. Com Macri na Casa Rosada e um de seus afilhados políticos – Horacio Rodríguez Larreta – na prefeitura de Buenos Aires, três parquinhos foram inaugurados e seguem bem conservados. Também foi construído um conjunto habitacional no fim da viela que começa no viaduto e desemboca num lago em que a água, parada, parece não ter oxigênio. Claramente, para os moradores, nada disso é mais importante do que uma inflação controlada.

Sentada ao Sol, na calçada de uma rua recém pavimentada, Nancy conta que não quer ajudar a eleger a chapa kirchnerista. Se diz contra um projeto semelhante ao Bolsa Família, criado por Cristina Kirchner, por considerar que leva as pessoas a não trabalharem. A filha de Nancy, porém, recebe a ajuda para quatro de seus cinco filhos. Ela também não come mais carnes, as substituiu por ensopados.

São argentinos como Nancy que devem decidir o resultado das eleições de outubro. Macri tem cerca de 30% dos eleitores fiéis a ele. Cristina tem mais 30%. Vencerá quem conseguir atrair os indecisos. A questão é que a inflação acelerada pesa mais contra Macri do que os escândalos de corrupção contra o kirchnerismo.

“A economia é o determinante, sobretudo a inflação. Hoje isso está prejudicando Macri”, diz Daniel Kerner, da consultoria de risco político Eurasia. Para Kerner, se as eleições fossem hoje, a chapa kirchnerista ganharia. Uma mudança nesse cenário depende do controle da inflação até outubro. “Alberto Fernández é mais moderado e menos populista que Cristina. Mas, durante a campanha, adotará um discurso populista”, diz Kerner.

Por outro lado, Macri decidiu ser o candidato “anti-populismo”, diz o analista político Rosendo Fraga. Tem buscado apoio internacional para seu programa de estabilização da moeda com a intenção de controlar a inflação, seu principal foco.