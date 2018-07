Em livro, Gorbachev expõe vida amorosa O último líder da URSS, Mikhail Gorbachev, lançou ontem em Moscou sua autobiografia - um relato detalhado de sua vida privada, desde a infância até os anos no Kremlin, e da relação com sua mulher, Raisa. Aos 81 anos, Gorbachev relata como ela, uma estudante rebelde que conheceu na Universidade de Moscou, chocou os integrantes do Politburo quando ele se tornou o líder soviético.