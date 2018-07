Em Madri, manifestantes protestam contra medidas

O governo conservador do primeiro-ministro Mariano Rajoy fez pesados cortes orçamentários e elevou os impostos, numa tentativa de reduzir o déficit e dar segurança aos investidores e autoridades dos 17 países da zona do euro. Rajoy aceitou um empréstimo de 100 bilhões de euros (US$ 127 bilhões) para ajudar na recuperação dos bancos e dos setores imobiliário e de construção.

Os manifestantes em Madri carregavam bandeiras com slogans como "vamos lá! Eles estão arruinando o país e temos de impedi-los". "As políticas deste governo estão causando muita dor", afirmou sindicalista Ignacio Fernandez Toxo. "É mentira que não há outra forma de restabelecer a economia."

Há indícios de que a situação vai piorar nas próximas semanas. Durante uma reunião com ministros de Finanças dos países da zona do euro na sexta-feira, no Chipre, a Espanha revelou que pode apresentar uma nova rodada de reformas econômicas até o final do mês. A afirmação elevou as expectativas de que o país vai, em breve, pedir ajuda financeira. O plano de reforma econômica será divulgado até 27 de setembro.

Pouco antes da passeata deste sábado começar, ônibus transportando os manifestantes bloqueavam as principais vias da capital espanhola. O principal organizador da manifestação foi a Cúpula Social, uma associação que congrega mais de 150 entidades, e os sindicatos Comissões dos Trabalhadores e Trabalhadores Gerais.

O escritório regional do Ministério do Interior disse esperar mais de 500 mil pessoas na praça central de Madri, onde os líderes sindicalistas farão seus discursos. As informações são da Associated Press.