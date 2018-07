Em Malta, população apoia divórcio em referendo

O primeiro-ministro, Lawrence Gonzi, que havia feito campanha contra, disse que o Parlamento deve respeitar a vontade do povo expressa pelo referendo e trabalhar numa legislação para legalizar o divórcio. "Mesmo que o resultado não tenha sido o que eu queria, agora é nosso dever respeitar a vontade da maioria", disse Gonzi em entrevista à televisão.

O debate em torno da questão foi acalorado no país. "Essa é uma sociedade conservadora, mas os malteses ainda vivem como europeus. Isso regulariza suas vidas", disse o analista Saviour Balzan, cujo jornal, o Malta Today, apoiava o divórcio. As informações são da Associated Press.