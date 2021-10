Em meio a clima de tensão, França apreende navio do Reino Unido e emite advertência verbal 

Em meio a uma disputa sobre o acesso dos pescadores franceses às águas britânicas após a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit), a França apreendeu nesta quinta-feira, 28, um navio inglês de pesca que navegava sem licença em seu território e emitiu uma advertência verbal a uma segunda embarcação.

A ministra do Mar da França, Annick Girardin, fez uma publicação em seu perfil oficial no Twitter explicando que o navio foi redirecionado para o porto de Le Havre, norte do país, sob escolta da polícia marítima.

Ce mercredi, 2 navires anglais ont été verbalisés lors de contrôles classiques au large du Havre. ➡️ Le premier n'a pas obtempéré spontanément : verbalisation. ➡️ Le second n'avait pas de licence pour pêcher dans nos eaux : dérouté à quai et remise à l'autorité judiciaire. pic.twitter.com/2YETmeITC1 — Annick Girardin (@AnnickGirardin) October 27, 2021

Além disso, nesta quarta-feira, 27, Paris anunciou medidas retaliatórias se não houver progresso nas negociações em relação às licenças para que os pescadores franceses possam operar nas águas britânicas, que a França diz serem garantidas.

Se não houver cooperação do Reino Unido, a França deve impor controles alfandegários extras sobre os produtos britânicos que entrarem no país a partir do mês que vem, aumentando a perspectiva de mais problemas econômicos antes do Natal para o Reino Unido, que está lutando contra a escassez de trabalhadores e os preços da energia em alta.

O governo do presidente Emmanuel Macron também está analisando uma segunda série de sanções e não exclui uma revisão de suas exportações de eletricidade para a Grã-Bretanha. "Não é guerra, mas é uma luta", disse o ministro do Mar da França, Annick Girardin, à rádio RTL.

O ministro francês para Assuntos Europeus, Clement Beaune, disse que a França agora usará a linguagem da força, “já que parece ser tudo o que a Grã-Bretanha entende”.

O gabinete do primeiro-ministro britânico Boris Johnson não respondeu imediatamente a um pedido de comentários sobre a embarcação detida. Mais cedo, a Grã-Bretanha disse que os atos planejados de retaliação da França teriam uma resposta apropriada e calibrada. "As ameaças da França são decepcionantes e desproporcionais e não são o que esperaríamos de um aliado e parceiro próximo", disse um porta-voz do governo britânico.

Já a Grã-Bretanha apontou que emitiu licenças de pesca para navios capazes de mostrar um histórico de operação em suas águas nos anos anteriores à sua retirada da União Europeia, ocorrida em 31 de janeiro do ano passado. As negociações entre a Grã-Bretanha e a Comissão Europeia sobre o caso continuam esta semana. / REUTERS