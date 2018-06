Em meio a crise no plano de paz, Annan pode voltar à Síria O mediador internacional Kofi Annan pode viajar em breve para a Síria, possivelmente antes do fim deste mês, para discutir com autoridades locais um plano de paz que não está tendo adesão satisfatória do governo nem dos rebeldes, disseram diplomatas na ONU nesta quinta-feira.