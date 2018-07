Em meio à crise, presidente português discursa amanhã

Cavaco Silva tem basicamente duas opções: deixar que a coalizão liderada pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, do PSD, continue no poder, embora esteja enfraquecida; ou convocar novas eleições. Quando propôs seu "pacto de salvação nacional", dez dias atrás, o presidente afirmou que novas eleições criariam muita instabilidade e afetariam a economia do país.

Embora o PS tenha solicitado o resgate internacional para Portugal, em 2011, quando estava no poder, o partido acusa o PSD de implementar cegamente duras medidas de austeridade, aprofundando assim a recessão no país. Fonte: Dow Jones Newswires.