Em meio a criticas, Cameron mantém austeridade fiscal

O descontentamento com o programa de redução de empregos públicos e cortes de benefícios sociais está aumentando entre os britânicos. As medidas estão em vigor há quatro anos e Osborne já admitiu que terão de ser prorrogadas por mais dois anos.

Procurando reconquistar o apoio dos eleitores, já de olho nas eleições de 2015, Cameron fez nesta terça-feira a maior reforma ministerial desde que chegou ao cargo, em 2010.

Osborne foi mantido no cargo apesar das críticas, sinal de que o Reino Unido vai continuar com seu programa de austeridade. Foram trocados os ministros da Cultura, Transportes, Saúde e Justiça, além de muitos outros cargos da administração do país. As informações são da Associated Press.